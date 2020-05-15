"زمان": اختبار التحصيل مقياس موحد لخريجي الثانوية ومعيار عادل للجميع

منوهًا بالتعاون والتكامل والتنسيق مع الجامعات السعودية استعدادًا لإجرائه

أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام زمان أن اختبار التحصيل الدراسي يعد مقياساً موحداً لخريجي المرحلة الثانوية، ويمثل معيارًا عادلًا بين الجميع، يتمتع بالصدق في الحكم على التحصيل الدراسي للمفاهيم التي تعد أساسية للبناء عليها في المرحلة الجامعية.

جاء ذلك في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الذي ترأسه مؤخرًا وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ مع ورؤساء الجامعات ووكلاء الشؤون التعليمية والأكاديمية وعمداء القبول والتسجيل؛ وبحث فيه معايير القبول في الجامعات خلال العام الجامعي المقبل.

وأضاف الدكتور زمان أن اختبار التحصيل يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلاً للمعارف والمهارات ذات العلاقة بمحتوى مناهج التعليم العام، منوهاً أنه بفضل الدراسات الطويلة والمستمرة التي عملت عليها الهيئة طول السنوات الماضية كانت قادرة على الاستعداد في وقت قياسي لتنفيذ الاختبار التحصيلي عن بعد بأفضل الوسائل التقنية المتاحة عالميًّا.

ونوه زمان بالتعاون والتكامل والتنسيق مع الجامعات السعودية استعدادًا لإجراء الاختبار التحصيلي لهذا العام عن بُعد في المنازل، أو في مراكز الاختبارات المحوسبة لمن لا تتوفر لديهم المتطلبات التقنية لأداء الاختبار عن بُعد.

وأكد الدكتور زمان على إجراء الاختبار التحصيلي لأكثر من 350 ألف طالب وطالبة "عن بُعد" في المنازل أو في مراكز الاختبار المحوسبة، مشيراً إلى أن المناقشات مع وزير التعليم كان من أهدافها الوصول إلى معايير عادلة للاختبارات التحصيلية واختبار القدرات، بما يحقق مصلحة الطلاب والطالبات، ومراعاة الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا.

وحول الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمن سيختبرون في مراكز الاختبارات المحوسبة ممن لا تتوفر لهم المتطلبات التقنية؛ قال زمان إن هيئة تقويم التعليم تعمل مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها لاستكمال الإجراءات اللازمة، وسيتم الإعلان عن ترتيبات تشغيلها قريبًا في ضوء الموافقات اللازمة.

وأشار إلى أن الهيئة "ستقوم بتوفير فرصة لاختبار القدرات لجميع الطلبة الذين لم يتقدموا سابقاً للاختبار أو الذين تقدموا لمرة واحدة فقط من خلال أدائه في مراكز الاختبارات المحوسبة".