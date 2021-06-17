تغيير وزاري محدود في قطر يشمل "العدل" و"شؤون مجلس الوزراء"

تعيين "الجفالي" في منصب النائب

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، اليوم الخميس، مرسوماً بتعيين وزير جديد للعدل، في تغيير وزاري محدود.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن المرسوم نصّ على تعيين مسعود بن محمد العامر وزيراً للعدل.

وأضافت أن المرسوم شمل تعيين وزير العدل السابق عيسى بن سعد الجفالي في منصب النائب، وإسناد مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير البلدية والبيئة عبدالله بن العزيز بن تركي السبيعي.