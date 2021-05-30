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محلية متنوعة بين توجيهات ملكية ورياضة وترفيه وقرارات عدد من الوزارات

أحداث الأسبوع: إدانة أمير سعودي تتصدر 16 قضية فساد.. وشروط لاستخدام مكبِّرات الصوت في المساجد.. و3 فصول للسنة الدراسية

شهدت أحداث الأسبوع الماضي الكثير من الأحداث المحلية المتنوعة بين التوجيهات الملكية، والرياضة، والترفيه، فضلاً عن قرارات عددٍ من الوزارات، التي كان أبرزها إعلان وزارة التعليم عن تقويم جديد للموسم الدراسي، يضم 3 فصول دراسية بدلاً من اثنين، وقرار وزارة الداخلية السماح لمواطني 11 دولة بدخول أراضي المملكة وفق إجراءات احترازية محددة، وصدور أحكام قضائية لـ16 قضية فساد من بينهم صاحب سمو ملكي، كما شهد الأسبوع ذاته قرارًا من وزارة الشؤون الإسلامية يحدد آلية استخدام مكبرات الصوت في المساجد والجوامع، ولم تختتم أحداث الأسبوع إلا بحدث رياضي، فاز فيه نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي الحالي بعد فوزه على التعاون.. وهنا تفاصيل أبرز أحداث الأسبوع



إقامات الوافدين

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - بدأت المديرية العامة للجوازات بتمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة، وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا من دون رسوم أو مقابل مالي إلى تاريخ 21 / 10 / 1442 هـ الموافق 2 / 6 / 2021م.

ويأتي هذا التمديد الذي أصدره وزير المالية، في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية (كوفيد - 19)، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين - بإذن الله - وتُسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

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نادي الفيصلي

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - توج الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض نادي الفيصلي بكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2020-2021، وذلك عقب المباراة الختامية التي جمعت بين فريقي التعاون والفيصلي على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وعقب المباراة التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، تسلم الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، هدية تذكارية من الاتحاد السعودي لكرة القدم بهذه المناسبة.

https://sabq.org/wZTCvh



الحجر الصحي

صرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إشارة إلى البيان الصادر بتاريخ 20 / 6 / 1442هـ، الموافق 2 / 2 / 2021م، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتًا للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ابتداءً من الساعة (9) من مساء الأربعاء 21 / 6 / 1442هـ. فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من: (دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، واليابان).

https://sabq.org/5sLHZ3



مهلة السماح

أوضحت وزارة الداخلية أنه إلحاقًا لما سبق إعلانه بتاريخ 17 / 10/ 1441 هـ بشأن إتاحة الفرصة للمواطنين لتصحيح أوضاع ما بحوزتهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة لعموم المواطنين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاع ما لديهم منها، فقد تقرر تمديد مهلة السماح بترخيص ما لديهم من أسلحة وذخائر غير نظامية، وتعليق إجراءات المساءلة النظامية للمخالفين لمدة عام بدءًا من تاريخ 17 شوال 1442هـ. ‏

https://sabq.org/NyFGSz



3 فصول

قال وزير التعليم د. حمد بن محمد آل الشيخ، إن العام الدراسي المقبل سيشهد 3 فصول دراسية، وكل فصل يتكون من 13 أسبوعًا، وإجازة مدتها أسبوع بين كل فصل دراسي وآخر.

وتابع: ستتم إضافة مواد جديدة العام المقبل، وتطبيق خطط مطورة، وهناك 12 إجازة خلال العام الدراسي الواحد.

وأوضح أن منصة مدرستي حققت أرقامًا عالمية؛ مؤكدًا أهمية سرعة الحصول على لقاح #كورونا قبل الأول من #أغسطس. وأضاف الوزير، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن آلية التقويم الدراسي_الجديد لعام 1443هـ: نشكر المعلمين والقائمين على العملية التعليمية على جهودهم خلال الجائحة، كما نشكر الأسر التي ساندت المدارس والجامعات.

https://sabq.org/DBZsGz



الشؤون الإسلامية

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، تعميمًا لفروع الوزارة بمناطق المملكة كافة، ينص على توجيه منسوبي المساجد بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، وألا يتجاوز مستوى ارتفاع الصوت في الأجهزة عن ثلث درجة الجهاز، واتخاذ الإجراء النظامي بحق مَن يخالف هذا التعميم.

يأتي التعميم الذي أصدره الوزير، إشارة إلى ما لاحظته الوزارة من استعمال مكبرات الصوت الخارجية في المساجد في الصلوات وما تحدثه هذه المكبرات من ضرر على المرضى وكبار السن والأطفال في البيوت المجاورة للمساجد، إضافة إلى تداخل أصوات الأئمة وما يترتب على ذلك من تشويش على المصلين في المساجد والبيوت.

https://sabq.org/tQSDVy



رشاوى وتبديد

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن صدور أحكام قضائية لـ16 قضية جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية وعلى إثرها أحيل مرتكبوها إلى المحكمة الجزائية بالرياض (دوائر قضايا الفساد المالي والإداري)؛ مما أسفر عن صدور أحكام قضائية ابتدائية ونهائية مكتسبةً الصفة القطعية بثبوت إدانتهم، ومن بين القضايا، حكم ابتدائي بإدانة صاحب سمو ملكي (موظف في وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وطالب ضابط في إحدى الكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع ووافد من جنسية عربية لانتفاع الأول والثاني من مؤهلات دراسية مزورة واستخدامها في الحصول على وظيفة حكومية وقيام الوافد بالوساطة لحصولهما على تلك المؤهلات المزورة.

https://sabq.org/J9dQN7



مكبرات الصوت

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على الأذان والإقامة، قامت بتوجيه فروع الوزارة وكل منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة؛ لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة، وذلك تلافيًا لعدم وصول صوت الإمام في الخطبة والصلاة لمن هم خارج الجامع.

https://sabq.org/5bN8Xx



عودة الترفيه

أعلن رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن عودة الفعاليات الترفيهية، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة بما يضمن سلامة الجميع.

وقال "آل الشيخ" إن إقامة الفعاليات سيكون من خلال الالتزام بتطبيق كل البروتوكولات والاشتراطات الخاصة بمنظمي الفعاليات والزوار وذلك، لضمان التقيد بجميع الإجراءات الاحترازية.

للاطلاع على الدليل كامل: https://bit.ly/3bVlJVu

https://sabq.org/Y4PpDz



3 محاور

استضافت الرياض قادة صناعة السفر في العالم من القطاعين العام والخاص من خلال قمة تعافي القطاع السياحي التي انعقدت لبحث الحلول المشتركة والإجراءات المعتمدة مع دخول القطاع حقبة جديدة. وقد احتضنت القمة أكثر من 60 متحدثًا في فندق الريتز كارلتون في الرياض، واستقطبت آلاف المشاهدين من خلال البث المباشر للمؤتمر عبر الإنترنت.

وتضمنت قائمة المتحدثين 16 وزيرًا للسياحة من كل أنحاء العالم، إضافةً إلى قادة القطاع الخاص في مجالات الطيران والضيافة والرحلات البحرية، فضلاً عن الهيئات ذات العلاقة بالقطاع، حيث تبادل المشاركون الخبرات والأفكار والفرص من خلال حلقات النقاش والاجتماعات الثنائية سعيًا نحو مستقبل سياحي أكثر استدامة ومرونة وشمولية.

https://sabq.org/FkRxbP



الخلايا الجذعية

حثّت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أوكرانيا، جميع المواطنين على توخي الحيطة والحذر بخصوص "العلاج عن طريق الخلايا الجذعية".

وقالت السفارة: يجب عدم الانسياق وراء الإعلانات والحملات الدعائية بجميع أنواعها، والتي يروج لها عن طريق الإنترنت والصحف الإعلانية، وتدّعي إمكانية علاج عددٍ من الأمراض والحالات الصعبة عن طريق الخلايا الجذعية.

https://sabq.org/YxVKvc



الأحكام الشرعية

أيَّدت المحكمة العليا بالسعودية حُكم محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية المؤيد لحكم المحكمة الجزائية بالدمام، الصادر في شهر المحرم الماضي، الذي يقضي بالقتل تعزيرًا على المتهمة الرئيسة في القضية المتداولة إعلاميًّا باسم "خاطفة الدمام"، وذلك بعد إدانتها بالخطف والتبني والتزوير وإقامة علاقة غير شرعية.

وكانت "سبق" قد تابعت حيثيات القضية وتفاصيل الأحكام القضائية التي صدرت في قضيتها؛ إذ أصدرت المحكمة الجزائية بالدمام في المحرم الماضي الحكم بالقتل تعزيزًا بحقها بعد إدانتها بالخطف والتبني، وتم تأييد الحكم من قِبل محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية في جمادى الآخرة، وفي شهر رمضان الماضي أصدرت المحكمة العليا بالسعودية حكم تأييد الأحكام السابقة الصادرة بحقها، القاضية بقتلها تعزيرًا.

https://sabq.org/8pT9SD



المنحنى الوبائي

قال متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي: إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد ثباتًا يبشر بالخير.

وكشف "العبدالعالي" خلال المؤتمر الدوري حول تطورات كورونا في المملكة أن 75 % من الحالات المرصودة أخيرًا بسبب المناسبات العائلية.

وقال: جرعات اللقاح تتجاوز حاجز الـ12 مليونًا و800 ألف جرعة معطاة.

https://sabq.org/GhKfTW



الحالات المرصودة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د.محمد العبدالعالي إننا نلاحظ ثباتًا في منحنى الإصابات المؤكدة ونستبشر خيرًا بذلك، موضحًا أن 75 % من الحالات المرصودة أخيرًا بسبب المناسبات العائلية.

وأضاف أن الجائحة ما زالت مستمرة، وندعو الجميع إلى الالتزام لنصل للمناعة المستهدفة للمجتمع.

ونفى د. العبدالعالي صحة ما يتداول عن إلغاء الجرعة الثانية في المملكة، مبينًا أن هناك تأجيلاً، والهدف منه هو المسارعة لوصول أكبر عددٍ من أفراد المجتمع إلى الجرعة الأولى لرفع مستوى المناعة.

https://sabq.org/7wk5gj



وزراء الصحة

عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعهم الاستثنائي الخامس في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض.

وقد ناقش الوزراء في هذا الاجتماع، آخر المستجدات حول جائحة فيروس كورونا، واعتمدوا الدليل الخليجي الاسترشادي لاستخدامات لقاحات كوفيد-19، كما اعتمدوا التطبيقات الرسمية المرتبطة بالجائحة في دول المجلس للتنقل بين دول المجلس. وتَقرر العمل مع الجهات المعنية بكل دولة على ربط هذه التطبيقات بطبقة تكامل إلكترونية بين تلك التطبيقات، عن طريق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، إضافة إلى الموافقة على دراسة فحص التسلسل الجيني لفيروس كوفيد-19 في دول المجلس، واعتماد الميزانية الخاصة بهذه الدراسة.

https://sabq.org/MW9sLd



10 سنوات

أوضحت النيابة العامة أنه يُحظر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية المعنية بأنشطة ونواتج ومعلومات الأرصاد الجوية ذات العلاقة بالأمن الوطني، مشيرةً إلى أن كل ما يتعلق بهذا الشأن يقتصر على المركز الوطني للأرصاد.

وتتفاوت العقوبة بحق من يخالف نظام الأرصاد بين السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني ريال، ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، ومضاعفة المخالفة في حال التكرار.

وبيّنت النيابة العامة أنها تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

https://sabq.org/Rw2Z8s



اللقب الـ17

توّج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه على التعاون، وجاء تتويج الهلال باللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة حيث رفع رصيده من النقاط للنقطة رقم 58. وانتهت المباراة التي جمعت الهلال بالتعاون بفوز الأول بهدف نظيف سجله محترف الفريق بافيتمبي قوميز (هداف الدوري بـ 24 هدفًا) في الدقيقة الـخامسة من عمر اللقاء.

https://sabq.org/Vs9WZY