"ترف" تضيء منزل "البحاري"

رُزق أمجد بن حسن البحاري، من منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ترف"؛ داعيًا الله أن يجعلها من أهل السعادة والصلاح وينبتها نباتًا حسنًا.

"سبق" تهنئ "أمجد" بقدوم المولودة، داعية الله أن يجعلها من مواليد السعادة.

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05 مارس 2021 - 21 رجب 1442 04:54 PM

"ترف" تضيء منزل "البحاري"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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رُزق أمجد بن حسن البحاري، من منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ترف"؛ داعيًا الله أن يجعلها من أهل السعادة والصلاح وينبتها نباتًا حسنًا.

"سبق" تهنئ "أمجد" بقدوم المولودة، داعية الله أن يجعلها من مواليد السعادة.

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