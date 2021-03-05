"ترف" تضيء منزل "البحاري"

رُزق أمجد بن حسن البحاري، من منسوبي شرطة منطقة الرياض، مساء اليوم، بمولودة اتفق والسيدة حرمه على تسميتها "ترف"؛ داعيًا الله أن يجعلها من أهل السعادة والصلاح وينبتها نباتًا حسنًا.

"سبق" تهنئ "أمجد" بقدوم المولودة، داعية الله أن يجعلها من مواليد السعادة.