"سبق" ترصد الوجود الأمني واستجابة سكان جدة لتطبيق #خلك_في_البيت

عقب التوجيه بمنع الدخول والخروج لـ 7 أحياء بالمحافظة ومنع التجول فيها

طوقت الجهات الأمنية بمحافظة جدة مساء اليوم سبعة أحياء بالمحافظة، ومنعت الدخول والخروج من وإلى تلك الأحياء وهي كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين وذلك عقب تصريح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بتطبيق إجراءات احترازية صحية إضافية بعددٍ من الأحياء السكنية بمحافظة جدة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها ومنع التجول فيها على مدار اليوم ابتداءً من الساعة الثالثة من عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

ورصدت "سبق" ميدانيًا الفرق الأمنية التي تمركزت في مداخل ومخارج الأحياء والتي منعت دخول وخروج أي شخص عدا الأشخاص المستثنين.

وقد أنشأ مرور جدة فرق تفتيش في مداخل الأحياء بينما وجدت دوريات الأمن بالمحافظة وفرق من شرطة جدة وفي أحياء كيلو 14 بشقيه الجنوبي والشمالي تمكنت آليات من الحرس الوطني بفرض السيطرة على منع الدخول والخروج وشوهدت شوارع تلك الأحياء خالية تمامًا من المارة فيما استجاب سكان هذه الأحياء والتزموا منازلهم.

وقادت شرطة منطقة مكة المكرمة هذه الجهات المشاركة إضافة إلى النقاط الثابتة لمنع التجول حفاظًا على صحة المواطنين والمقيمين لمنع تفشي فيروس كورونا ولتطبيق شعار #خلك_في_البيت.