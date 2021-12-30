"الصناعة" تطلق تطبيقها الخاص للهواتف الذكية

بهدف تعزيز الابتكار والتكامل بين جهات المنظومة

أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية التطبيق الإلكتروني الخاص للهواتف الذكية؛ وذلك من أجل مواكبة التحول الرقمي، وتوفير تجربة مستخدم ثرية وفعالة لتعزيز الابتكار والتكامل بين جهات المنظومة.

ويحتوي التطبيق على محفظة رقمية توفر للمستثمر قائمة ببيانات ومعلومات المنشأة بناءً على السجلات لدى الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنظومة الصناعة والثروة المعدنية؛ حيث تُحقق مشاركة البيانات بين جهات المنظومة وتوحيدها وإحالتها في قناة واحدة، ومعرفة المفوضين وإدارتهم عبر التوثيق الرقمي.

ويتضمن التطبيق جميع الخدمات التي تهم المستثمر في قطاع الصناعة والتعدين؛ من طلب إصدار مختلف الرخص في القطاعين، وقاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية، وقائمة بالمنتجات المحظورة والمقيدة، ودليل المصدرين والمصانع، بالإضافة لخدمة طلب إعفاء جمركي، وطلب تأييد العمالة وتمويل رأس المال العامل.

ويهدف التطبيق إلى تعزيز سبل التواصل مع المستثمرين من خلال صفحة أخبار منظومة الصناعة والتعدين، وقنوات منوعة للتواصل منها الرقم الموحد 199001 والبريد الإلكتروني وغيره.

يُذكر أن هذه الخطوة تأتي لمواكبة التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة، وفق مستهدفات رؤية 2030، لإيجاد بيئة رقمية أكثر سهولة ومرونة قائمة على جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وبما يلبي تطلعات شركاء القطاع الصناعي والتعديني.