فندق شهير بالطائف محجراً للمخالطين.. و"الصحة": تسلُّمه لا يعنى ارتفاع الإصابات

أكّدت عبر متحدثها بالمنطقة معاودة المستشفى الذي جرى إغلاقه تحفظياً عمله ونشاطه

تسلَّمت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، أحد أشهر الفنادق بوسط المحافظة؛ ليكون محجراً صحياً مُخصصاً لإقامة المخالطين، يُضاف إلى الفندق السابق، وذلك بدعم وتخصيص من وزارة الصحة، بالتنسيق المباشر مع وزارة السياحة، وتوجيه من مدير الصحة سعيد بن جابر القحطاني؛ بعد أن كانت قد وقفت لجنة من الشؤون الهندسية، والصحة العامة، ومكافحة العدوى، والتغذية؛ للتأكد من اشتراطات السلامة، والتغذية، والمغسلة، والنظافة والتعقيم، واشتراطات مكافحة العدوى كاملة.

وأكّد متحدث صحة الطائف عبدالهادي الربيعي؛ لـ"سبق"، أن تسلُّم الفندق ليس مؤشراً إلى ارتفاع حالات الإصابة، وقال: "جميع ما تسجله الطائف من حالات يُعلن بشكل يومي ضمن مؤتمر الوزارة اليومي، ولكن استئجار الفندق ضمن احتياطات الوزارة لتوفير مواقع للإقامة احترازياً والتأهب لما قد يُستجد لاحقاً.

وأضاف: "لدينا في الطائف حالياً 7 مواقع تُستخدم لحجر المخالطين، وكذلك إسكان آمن للممارسين الصحيين في مركز كورونا حمايةً لهم ولأسرهم، والمجتمع؛ ليكون تنقلهم محدوداً في إطار المركز والسكن فقط".

وأشار من خلال تصريحه إلى المستشفى الخاص الذي تم إغلاقه تحفظياً، الأسبوع قبل الماضي، قائلاً: "تابعت الصحة في الطائف تطبيق إجراءات تصحيحية مع المستشفى لتفادي الملاحظات المسببة للإغلاق، وأقرت لجنة مختصة، أمس الأول، تجاوز الملاحظات وتفاديها، وصدرت الموافقة بناءً على تقرير اللجنة معاودة مزاولة العمل، وستستمر اللجنة في متابعة المرافق الصحية الخاصة كافة وفق النظام والتعليمات المشرعة لعمل المنشآت الصحية.