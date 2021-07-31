"كمارا" حضر بـ"سوبر هاتريك".. الاتحاد يكسب ودية غريستهوفر

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نظيره غريستهوفر 9-0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن تحضيرات الاتحاد في معسكره المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2021 . وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد التسعة كل من:

هارون كمارا (4 أهداف).

عبدالعزيز البيشي (هدفين).

محمد صوعان.

أحمد باحسين.

عبدالرحمن اليامي.

ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع فريق غراتزر آي كاي في مباراة ودية أخرى.

