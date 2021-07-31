"كمارا" حضر بـ"سوبر هاتريك".. الاتحاد يكسب ودية غريستهوفر

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نظيره غريستهوفر 9-0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن تحضيرات الاتحاد في معسكره المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2021 . وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد التسعة كل من:
هارون كمارا (4 أهداف).
عبدالعزيز البيشي (هدفين).
محمد صوعان.
أحمد باحسين.
عبدالرحمن اليامي.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع فريق غراتزر آي كاي في مباراة ودية أخرى.
كسب الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نظيره غريستهوفر 9-0 في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن تحضيرات الاتحاد في معسكره المقام حاليًا بالنمسا استعدادًا لبدء الموسم الرياضي الجديد 2022 - 2021 . وتناوب على تسجيل أهداف الاتحاد التسعة كل من:
هارون كمارا (4 أهداف).
عبدالعزيز البيشي (هدفين).
محمد صوعان.
أحمد باحسين.
عبدالرحمن اليامي.
ومن المقرر أن يلتقي الاتحاد مع فريق غراتزر آي كاي في مباراة ودية أخرى.