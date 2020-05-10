جدة.. ضبط مندوب يسوق لمنتجات تجميلية مخالفة عبر المواقع الإلكترونية

بالتعاون مع الأمن.. وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقّه

رصدت الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات الأمنية في جدة، مندوبًا يسوّق لمنتجات تجميلية مخالفة عن طريق المواقع الإلكترونية.

وقالت الهيئة عبر حسابها في تويتر: تم ضبط ٦ عبوات مجهولة المحتوى والمصدر، وإحالته للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.