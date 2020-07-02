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تحدّث عن استقرار جوي يسود بوجه عام على معظم مناطق المملكة

ممطرة قد تتشكل هنا.. "المسند" عن طقس الخميس: أجواء صيفية

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أجواء صيفية مستقرة تشهدها مناطق المملكة اليوم.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "اليوم #الخميس أجواء صيفية مستقرة بوجه عام في معظم المناطق".

وأضاف: "السحب التي قد تكون ممطرة تتشكل فوق قمم جبال السروات في #عسير و#جازان وربما #الباحة.