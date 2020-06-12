لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

استقرار عدد الوفيات عند 31 حالة

سجّل لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 31 ح

لبنان فيروس كورونا الجديد

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12 يونيو 2020 - 20 شوّال 1441 05:35 PM

استقرار عدد الوفيات عند 31 حالة

لبنان يسجل 20 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجّل لبنان 20 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، 13 منهم من المُقيمين الذين خالطوا وافدين مُصابين، وسبعة لبنانيين وافدين مؤخّراً من الخارج؛ مما رفع عدد الإصابات إلى 1422 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان بأنّ الساعات الـ24 الماضية شهدت إجراء 1714 فحص PCR الخاص بالفيروس، في وقت استقر عدد الوفيات جرّاء الفيروس عند 31 ح

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