سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.
خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية
سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة جديدة و1,222 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.
ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد الوفيات 632,786.