الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و‏‎1,222‎‏ وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و‏‎1,222‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏



ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏