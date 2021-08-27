الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و‏‎1,222‎‏ وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و‏‎1,222‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

2

27 أغسطس 2021 - 19 محرّم 1443 11:42 PM

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

الولايات المتحدة تُسجِّل 165,870 إصابة جديدة و‏‎1,222‎‏ وفاة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

5 257

سجَّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 165,870 إصابة ‏جديدة و‏‎1,222‎‏ حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏‏الإصابات إلى 38,527,411، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 632,786.‏

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021