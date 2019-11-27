بالفيديو: موكب ولي العهد متوجهاً إلى قصر الوطن في أبوظبي

توجه موكب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى قصر الوطن في أبوظبي، عقب وصوله إليها في زيارة رسمية.

وكان سموه وصل إلى مطار أبوظبي، وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وكبار المسؤولين في الإمارات.