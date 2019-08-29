استئصال ورم بالقولون لمريض بمستشفى النماص العام

كان يشكو آلامًا بالبطن.. وغادر بعد نجاح التدخل الجراحي

تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور سلطان الشهري والأخصائي إسماعيل نعامة، من استئصال ورم لمريض في العقد الثاني من العمر.

وكان المريض يشكو من آلام في البطن، وأظهر الكشف بواسطة المنظار أن لديه ورمًا كبيرًا في جزء من القولون مع توسع الأمعاء فوق الانسداد بشكل كبير.

واضطر الفريق الطبي للتدخل الجراحي لاستئصال الورم، وغادر المريض المستشفى وهو بحالة جيدة.

5

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440 01:35 PM

كان يشكو آلامًا بالبطن.. وغادر بعد نجاح التدخل الجراحي

استئصال ورم بالقولون لمريض بمستشفى النماص العام

صحيفة سبق الإلكترونية

عسير

0 1,201

تمكّن فريق طبي بقيادة استشاري الجراحة الدكتور سلطان الشهري والأخصائي إسماعيل نعامة، من استئصال ورم لمريض في العقد الثاني من العمر.

وكان المريض يشكو من آلام في البطن، وأظهر الكشف بواسطة المنظار أن لديه ورمًا كبيرًا في جزء من القولون مع توسع الأمعاء فوق الانسداد بشكل كبير.

واضطر الفريق الطبي للتدخل الجراحي لاستئصال الورم، وغادر المريض المستشفى وهو بحالة جيدة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019