أمير الرياض يقدم العزاء والمواساة في وفاة اللواء "الفغم"

في زيارة لمقر عزاء أسرة الفقيد

قدم أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، العزاء والمواساة في وفاة اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم -رحمه الله- خلال زيارة قام بها اليوم لمقر العزاء بالرياض.

وسأل أمير الرياض الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

فيما أعربت أسرة الفقيد عن شكرها وتقديرها لأمير المنطقة على تعازيه ومواساته، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.