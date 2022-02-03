"الوطني للأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بيشة وتثليث وتستمر حتى 8 مساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

رياح أتربة الأرصاد عسير

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03 فبراير 2022 - 2 رجب 1443 09:53 AM

تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية على بيشة وتثليث وتستمر حتى 8 مساء

"الوطني للأرصاد" ينبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظتي بيشة وتثليث.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ٨ مساءً.

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