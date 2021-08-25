الإعلامي هلال الرحيمي للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون

تمت ترقية الدكتور "هلال الرحيمي" المذيع بالقناة الأولى للمرتبة الحادية عشرة بهيئة الإذاعة والتلفزيون إلى كبير المذيعين.

ويُعد الإعلامي الرحيمي من الكفاءات الإعلامية المتميزة في مجال عمله.

وأعرب الرحيمي عن شكره وتقديره للثقة الممنوحة له؛ مؤكدًا في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا لبذل المزيد والعطاء في سبيل خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

وهنّأ فريق التحرير الرحيمي بمناسبة الترقية؛ سائلين الله عز وجل له التوفيق والسداد، وأن تكون هذه الترقية حافزًا لتقديم المزيد من الجهد والعطاء.