"الخبرة السعودي" ينظم غدًا ندوة "مقاطعة منتجات الدول المعادية"

تنطلق 9 مساءً عبر برنامج (ZOOM) وتبث خلال يوتيوب

ينظم منتدى الخبرة السعودي، ضمن نشاطه الأسبوعي، غدًا الثلاثاء، ندوة بعنوان: "مقاطعة منتجات الدول المعادية.. ثقافة مجتمعية يجب تعزيزها".

وتنطلق الندوة 9 مساءً، عبر برنامج زووم (ZOOM)، وتنقل مباشرة على قناة المنتدى في يوتيوب.

ويشارك فيها: رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، محمد بن إبراهيم المعجل، والإعلامي المهتم بشؤون المستهلك، عبدالعزيز بن صالح الخضيري، والكاتب الاقتصادي خالد بن صالح الغدير، والمستشار الإعلامي الكاتب الصحفي، صالح بن عبدالله المسلم، ويديرها الكاتب والباحث الاقتصادي، علي بن محمد الحازمي.