"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية

اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق

حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

هيئة الغذاء والدواء

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15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441 10:08 PM

اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق

"الغذاء والدواء" تحذر من استعمال معقم يدين مخالف للاشتراطات الصحية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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حذرت هيئة الغذاء والدواء من منتج معقم اليدين "نكس” مخالف للاشتراطات الصحية؛ لاحتوائه على نسبة أقل من الحد المسموح من مادتي الإيثانول والايزوبروبانول المعقمة.

وفي هذا الإطار أعلنت الهيئة أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لسحبه من الأسواق ومنع تداوله.

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هيئة الغذاء والدواء

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