بعد التلويح بها.. أمريكا تبحث فرض عقوبات على تركيا في أي لحظة

"منوتشين": العقوبات قد تشمل تعليق كل معاملات الدولار بين واشنطن وأنقرة

أعلن ستيفن منوتشين، وزير الخزانة الأمريكي، اجتماعًا لمجلس الأمن القومي بعد ظُهر الأحد بتوقيت واشنطن لمناقشة فرض عقوبات على تركيا بعد تدهور الأوضاع شمال شرقي سوريا، حسب قناة العربية.

وفي التفاصيل، توقع منوتشين خلال لقاء في برنامج "هذا الأسبوع" مع قناة ABC News الأمريكية الأحد فرض عقوبات على تركيا في أي لحظة، وقد تشمل تعليق كل معاملات الدولار بين واشنطن وأنقرة.

وأضاف: "نحن على استعداد للذهاب في غضون لحظة لفرض العقوبات. هذه العقوبات يمكن أن تكون صغيرة، ويمكن أن تكون حملة ضغط قصوى، من شأنها أن تدمر الاقتصاد التركي".

ودافع منوتشين عن قرار ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا مؤكدًا أن هدف الرئيس إخراج القوات من سوريا، وإنهاء "الحروب طويلة الأمد".

وتابع: "أعتقد أن الجميع يردد أننا نتخلى عن الأكراد، لكن دورنا في سوريا لم يكن الدفاع عن أراضي الأكراد وقضاياهم التاريخية، بل كان تركيزنا على هزيمة داعش".

وكان وزير الخزانة الأمريكي قد أعلن الجمعة الماضية أن ترامب وقّع أمرًا تنفيذيًّا، من شأنه أن يسمح للوزارة بتفعيل عقوبات "مهمة جدًّا" ضد "أي شخص مرتبط بحكومة تركيا"، إذا عبرت البلاد خطوطًا معينة في عمليتها ضد القوات الكردية شمال سوريا.

ولم يتم تفعيل هذه العقوبات حتى الآن إلا أن الخزانة الأمريكية قالت في بيان إن الولايات المتحدة ستعاقب تركيا على أي عمل يعرقل الحرب على "داعش"، أو أي استهدافات عشوائية للمدنيين أو الأقليات العرقية والدينية.

وصباح الأحد أعلن ترامب على تويتر أنه يعمل مع الكونغرس بشأن فرض عقوبات قوية على تركيا قائلاً: "نتعامل مع ليندسي غراهام، والعديد من أعضاء الكونغرس، بمن فيهم الديمقراطيون، حول فرض عقوبات قوية على تركيا. الخزانة مستعدة للذهاب. قد يتم السعي للحصول على تشريعات إضافية. هناك إجماع كبير على هذا. لقد طلبت تركيا ألا يتم ذلك. ترقبوا".

ورد عليه غراهام على تويتر قائلاً: "قرار جيد اتخذه الرئيس للعمل مع الكونغرس لفرض عقوبات مشلولة ضد العدوان الفظيع وجرائم الحرب التركية في سوريا".



