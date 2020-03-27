رئيس الوزراء الأسترالي: مجموعة العشرين ستتخذ التدابير لاحتواء "كورونا"

ضخ تريليونات الدولارات لحماية الاقتصاد العالمي ومواجهة آثار الجائحة

أكّد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون؛ أن مجموعة الدول العشرين ستقوم باتخاذ التدابير الصحية اللازمة لاحتواء جائحة كورونا (كوفيد-19) وحماية مواطني العالم وضخ تريليونات الدولارات لحماية الاقتصاد العالمي ومواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة.

وشدد موريسون؛ في بيان صادر عن مكتبه عقب انعقاد أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، على أهمية مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الصعيدين الصحي والاقتصادي في العالم، مؤكدا أن أعضاء المجموعة اتفقوا على ضمان تدفق الإمدادات الطبية الحيوية.

ودعا إلى التعجيل بالتعاون لتبادل الأفكار والبحوث لاكتشاف وإنتاج وتطوير اللقاح والعقاقير المضادة لهذا الفيروس، وإلى ضرورة دعم الدول الجزرية لإدارة الآثار الاقتصادية والصحية المباشرة المترتبة على انتشار الفيروس.