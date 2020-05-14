مصادرة وإتلاف 300 لتر من مشروب السوبيا بـ"شوقية مكة"

ضمن الجولات الرقابية المكثفة للبلدية على الباعة الجائلين المخالفين

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، وذلك ضمن الجولات الرقابية المكثفة التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان "غذاؤكم أمانة".

أوضح ذلك رئيس بلدية الشوقية الفرعية، المهندس محمد بن غالب المشيخي، مبينًا أن الفِرق الرقابية بالتعاون مع الدوريات الأمنية تمكنت من مصادرة وإتلاف300 لتر من مشروب السوبيا مجهولة المصدر، معدَّة من قِبل البائعة الجائلين المخالفين.

وأكد "المشيخي" أن تكثيف هذه الحملات يأتي من حرص الأمانة على تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية. وفي حال ملاحظة مخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية كافة حيال المخالفات المرصودة.