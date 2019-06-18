تخطف الأبصار.. جداريات تُزَيّن المساكن والمتاجر يبدعها الشباب بجازان

متنوعة بألوان زاهية تنتشر معطية مظهرًا جماليًّا بمركز الشقيق التابع للدرب

خطفت رسومات جدارية على المساكن والمتاجر، أبصار زوار أحد أحياء الشقيق شمال منطقة جازان، وهي الرسومات التي تألق برسمها مجموعة من الشباب ونالت استحسانًا واسعًا.

ورصدت "سبق" تلك الرسومات التي انتشرت على عدد من المتاجر والمساكن في مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب شمال منطقة جازان، وهي رسومات متنوعة بألوان زاهية تعطي جمالية للحي.

يشار إلى أن فن الجداريات أو الجرافيتي يحظى بقبول لدى الكثير وتتزايد أعداد ممارسيه في المملكة، ويعتبر هذا الفن أحد مشاريع الرياض التي أعلن عنها مؤخرًا، وهو "الرياض آرت"؛ وهو ما يؤكد دعم القيادة لتلك الفنون بصورتها الإيجابية الجمالية.