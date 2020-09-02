"الغذاء والدواء" تدعو لإبداء المرئيات في مسودة لائحة "شهادات المنتجات الحلال"

تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق

دعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، العموم لإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال".

وقالت عبر حسابها في تويتر: تدعوكم #الغذاء_والدواء للاطلاع وإبداء المرئيات حول مسودة اللائحة الفنية لتعيين الجهات المانحة لـ"شهادات المنتجات الحلال"، والتي تُعنى بالتحقق من المنتجات المطابقة للمواصفات والاشتراطات لتوفيرها في السوق المحلي.