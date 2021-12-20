بديل "واتساب" الرئيسي يحصل على ميزة جديدة

ستسمح له بمنافسة التطبيق الأشهر عالميًّا

حصل بديل تطبيق التراسل المشفر "واتساب" على ميزة جديدة ستسمح له بمنافسة التطبيق الأشهر عالميًّا.

وأوضح موقع "تايمز نيوز ناو" أن تطبيق "سيجنال" حصل على ميزة المكالمات الجماعية المشفرة لنحو 40 شخصًا دفعة واحدة؛ بدلًا من دعمها لخمسة أشخاص فقط في السابق.

وزادت شعبية تطبيق "سيجنال" كثيرًا في الآونة الأخيرة، بعد هجرة مستخدمي "واتساب" للتطبيق، عقب إطلاق المنصة سياسات جديدة أثارت انتقادات واسعة.

وقالت إدارة "سيجنال" في بيان لها: "لا يوجد تطبيق تراسل يمكن أن يدعم المكالمات بهذا الحجم، مع ضمان أن تكون جميع الاتصالات مشفرة من النهاية إلى النهاية؛ لذلك قمنا ببناء خدمة الاتصال الخاصة بنا مفتوحة المصدر لإجراء هذه المهمة".

وذكرت "سيجنال" أنه عند بناء الدعم للمكالمات الجماعية، قامت بتقييم العديد من المصادر المفتوحة ووحدة إعادة توجيه انتقائية؛ لضمان وصول تلك الخدمة بأقصى قدر من السرعة والأمان.

وأوضحت أنها أطلقت المكالمات الجماعية باستخدام نسخة معدلة لخوارزمياتها؛ ولكن سرعان ما اكتشفت أنه حتى مع التعديلات الثقيلة، يمكنها ضمان سرعة وأمان تلك المكالمات الجماعية الكبيرة.