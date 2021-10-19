"شرطة الرياض" تعثر على الطفلة المفقودة وهي بصحة جيدة

"سبق" نشرت عن مناشدة ذويها إثر تغيُّبها عن منزل عائلتها

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغًا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها بمدينة الرياض، وهي بصحة جيدة - ولله الحمد -، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة.

وكانت "سبق" قد نشرت عن مناشدة ذوي الطفلة المفقودة البحث عنها إثر تغيبها عن منزل أهلها.

31

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443 10:34 PM

"سبق" نشرت عن مناشدة ذويها إثر تغيُّبها عن منزل عائلتها

"شرطة الرياض" تعثر على الطفلة المفقودة وهي بصحة جيدة

فلاح الجوفان

الرياض

9 13,485

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن شرطة المنطقة باشرت بلاغًا عن تغيب مواطنة، وبتكثيف البحث والتحري تمكنت الجهات الأمنية من العثور عليها بمدينة الرياض، وهي بصحة جيدة - ولله الحمد -، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية كافة.

وكانت "سبق" قد نشرت عن مناشدة ذوي الطفلة المفقودة البحث عنها إثر تغيبها عن منزل أهلها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021