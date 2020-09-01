"ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان

أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".