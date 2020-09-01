"ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان

أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة

ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".

إيمانويل ماكرون

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01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442 02:30 PM

أعرب عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي للمساعدة

"ماكرون": الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحفيين في بيروت خلال زيارة رسمية اليوم (الاثنين)، أن الأسابيع الستة المقبلة حاسمة لمستقبل لبنان.

وأعرب "ماكرون" عن استعداده لاستضافة مؤتمر دولي في منتصف أكتوبر، بشأن كيفية مساعدة لبنان، طبقاً لـ"رويترز".

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