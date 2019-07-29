"الوحدة" يتعاقد مع كابتن منتخب بنين

أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة سنتين قادماً من أميان الفرنسي.

ويبلغ اللاعب من العمر 33 عاماً، وهو القائد لمنتخب بنين، وشارك في البطولة الإفريقية التي اختتمت مؤخراً في مصر.

وسبق لأدينون تمثيل فرق لومان، أميان، باستيا الفرنسي وفريق أسيك العاجي.