"الوحدة" يتعاقد مع كابتن منتخب بنين

أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة سنتين قادماً من أميان الفرنسي.

ويبلغ اللاعب من العمر 33 عاماً، وهو القائد لمنتخب بنين، وشارك في البطولة الإفريقية التي اختتمت مؤخراً في مصر.

وسبق لأدينون تمثيل فرق لومان، أميان، باستيا الفرنسي وفريق أسيك العاجي.

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29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 06:35 PM

"الوحدة" يتعاقد مع كابتن منتخب بنين

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

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أعلنت إدارة نادي الوحدة التعاقد مع المدافع البنيني خالد أدينون لمدة سنتين قادماً من أميان الفرنسي.

ويبلغ اللاعب من العمر 33 عاماً، وهو القائد لمنتخب بنين، وشارك في البطولة الإفريقية التي اختتمت مؤخراً في مصر.

وسبق لأدينون تمثيل فرق لومان، أميان، باستيا الفرنسي وفريق أسيك العاجي.

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