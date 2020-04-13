"صحة الرياض" تواصل صرف الدواء "عن بعد" للمستفيدين

في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

تواصل صحة منطقة الرياض صرف الدواء للمستفيدين من خدماتها "عن بعد"، وبدون الحضور للمرفق الصحي، وذلك بمتابعة مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري, في إطار إجراءاتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكرمساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي بن سليمان الجمعة أن المبادرة تهدف إلى تقليل نسبة حضور المراجعين للصيدليات في المرافق الصحية التابعة لـ"صحة الرياض"، واختصار الجهد والوقت على المريض.

وقال إن الصرف يتم عن طريق عدد من الإجراءات التي تبدأ باستلام الطلب والتأكد من استحقاقه، ثم مراجعة إدخال الأدوية المرتبطة بانتظام المريض في المتابعة, مشيراً إلى أن الصرف والتوزيع يتم خلال فترة وجيزة.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها صحة الرياض وقطاعاتها للوقاية من فيروس كورونا الجديد, ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز الصحية والحفاظ على البقاء في المنازل.

وأوضح أنه تم تخصيص لكل مستشفى رقم للتواصل لتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله, مع الالتزام بمعايير مكافحة العدوى, واستبدال القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل.