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شدّد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في كل مكان والتعاون وعدم التهاون

متحدث الصحة: استمرار صعود منحنى الإصابات المؤكدة بنسبة 330%.. وارتفاع الحالات الحرجة 41%

طالب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي بأهمية الالتزام والتعاون فالتزامنا وتقيدنا أمانة، مضيفاً بأن منحنى الإصابات المؤكدة يستمر في الصعود بنسبة 330%، وكذلك الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في تسجيلها بنسبة 41%.

‏وشدّد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في كل مكان في المسجد، وفي العمل، واللقاءات الاجتماعية، والأسواق وأن نتعاون، وألا نتهاون وعدم التردد في الإبلاغ عن المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، والإبلاغ فورًا عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية حماية لنفسك ولمن حولك وحماية المجتمع بأكمله، وذلك من خلال 19911 بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في مقار العمل، و937 بوزارة الصحة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية في المنشآت الصحية، 911999 بوزارة الداخلية عند مخالفة تجاوز العدد المسموح به في المناسبات الاجتماعية المخالفة، و1900 بوزارة التجارة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية قي المنشآت التجارية، 940 بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية بالمطاعم والمقاهي والمنشآت التموينية

وأبان بأن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ عددهم 443,805

وأضاف د. العبدالعالي أنه تم تسجيل 353 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (370987) حالة، من بينها (2515) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (427) حالة حرجة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الثلاثاء، بمشاركة الدكتور أحمد القطان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتصنيف المقاولين، مشيراً إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (362062) حالة بإضافة (249) حالة تعافٍ جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6410) حالات، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة، رحمهم الله جميعاً.

لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لاتزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة، حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 7045821 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 1923037 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 27337007 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (12746202) فحصًا مخبريًا دقيقًا.



من جانبه تطرق وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتنصنيف المقاولين الدكتور أحمد قطان, إلى الزيارات الميدانية المنفذة على المطاعم والأسواق والمنشآت التجارية بمختلف مناطق المملكة خلال الفترة من 2-8 فبراير الجاري, التي بلغت أكثر من 84 ألف جولة رقابية, أسفرت عن تحرير أكثر من 13 ألف مخالفة, وإغلاق 3000 منشأة, مشيراً إلى أن أبرز المخالفات التي تم ضبطها تمثلت في مخالفة الإجراءات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا, والسماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة والعاملين, وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وبشأن إحصائيات الرقابة والتفتيش والترخيص للسكن الجماعي, أفاد أنها بلغت أكثر من 34 ألف مسكن تمت زيارته, تم خلالها حصر 1.72 مليون عامل, ونقل أكثر من 84 ألف عامل لمساكن بديلة, كذلك تهيئة أكثر من 17.9 ألف غرفة عزل تم توفيرها للعمال, أسهمت في إيجاد أكثر من 160 ألف طاقة استيعابية لسكن مرخص.

وأهاب الدكتور قطان بجميع المنشآت والكيانات المجمعة الصغيرة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.