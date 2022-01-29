"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال"

في فيديو نشرته بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبوله

تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".

جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

أمانة الطائف الطائف

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29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443 01:37 AM

في فيديو نشرته بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبوله

"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال"

عبدالرزاق البجالي

الطائف

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تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".

جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

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