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في فيديو نشرته بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبوله

"أمانة الطائف" ترد على شكوى أجهزة مواقف السيارات: نقبل الـ "ربع ريال"

تفاعلت أمانة الطائف مع شكوى، حول عدم قبول أجهزة مواقف السيارات في سوق البلد فئة " الربع ريال " مؤكدة في فيديو نشرته بأن أجهزة المواقف تعمل بعمل " الربع ريال ".



جاء ذلك بعد أن تلقت شكوى تساءل فيها مواطن عن أسباب عدم قبول فئة الربع ريال في أجهزة المواقف بسوق البلد.

