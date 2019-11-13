"الصحة" تطلق حملتها التوعوية ضد الالتهاب الرئوي

تحت شعار "بادر بأخذ اللقاح وخلك بينهم"

بدأت "الصحة" تنفيذ حملة توعية وتطعيم ضد الالتهاب الرئوي، تستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم ضد البكتيريا العقدية الرئوية، والتعريف بتوفر اللقاح في جميع المراكز الصحية التابعة للوزارة، والحد من الأمراض والمضاعفات المستهدفة بالتطعيم، وتحصين الفئات عالية الخطورة بلقاح المكورات العقدية، وأبانت "الصحة" أن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بالعدوى هم: (الممارسون الصحيون، كبار السن من عمر 5ج أو أكثر، مرضى الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب والأمراض التنفسية ومرضى الربو وفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز").

وأكدت "الصحة" أن كل لقاحات البكتيريا العقدية الرئوية آمنة وفعالة.

وأوضحت أن بكتيريا المكورات الرئوية تنتشر من خلال السعال والعطس والاتصال المباشر مع شخص مصاب؛ حيث تعتبر عدوى البكتيريا العقدية الرئوية أكثر شيوعًا خلال فصل الشتاء وفي أوائل فصل الربيع، عندما تكون الأمراض التنفسية أكثر انتشارًا.

لافتةً إلى أن الأمراض التي من الممكن أن تسببها البكتريا العقدية الرئوية تشمل: "الالتهاب الرئوي (التهاب في الرئتين)، الحمى الشوكية (التهاب في الدماغ)، تجرثم الدم (عدوى في الدم)، التهاب الأذن الوسطى، التهابات الجيوب الأنفية".

وأضافت أن أعراض عدوى المكورات الرئوية تختلف باختلاف نوع العدوى التي تعاني منها؛ حيث تشمل الأعراض الشائعة: (ارتفاع درجة حرارة الجسم، أوجاع وآلام، صداع).

وتأتي هذه الأنشطة التوعوية تواصلًا للجهود التي تقوم بها "الصحة"؛ للحفاظ على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة.