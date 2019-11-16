شاهد.. رسالة من مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو لكل مواطن سعودي

نوه بالدعم اللامحدود من القيادة وقال: خرجنا 83 طالبًا ونلنا الجوائز والأوسمة

أكد مدير مركز الملك فهد الثقافي بسراييفو الدكتور محمد بن حسن آل الشيخ؛ أن ما يقدمه المركز لعموم الشعب البوسني والدول المجاورة له، مفخرة لكل مواطن سعودي نبيل يعتز بما تقدمه السعودية للإنسانية عبر عقود من التاريخ المتوج بالعطاءات والمنجزات، والتي لا تريد منها المملكة إلا الخير للإنسانية، داعيًا شباب وشابات الوطن إلى أن يشاهدوا هذا الصرح العظيم الذي سيبقى شاهدًا تاريخيًّا على مواقف وعطاءات السعودية الخيّرة.



ونوه الدكتور محمد آل الشيخ، عبر مقطع فيديو لـ"سبق"، بالدعم اللامحدود الذي يجده المركز من القيادة الرشيدة للمملكة العربية السعودية المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- والتي تكنّ للشعب البوسني كل حب وتقدير، مشيرًا إلى أن المركز بسراييفو وفرعه بمدينة موستار خلال مسيرته قد خرّج أكثر من 83 طالبًا وطالبة منذ افتتاحه عام 2006م، وقدم مساعدات إنسانية ومشاريع تعليمية وثقافية، ونال العديد من الجوائز والأوسمة من الحكومة البوسنية؛ تقديرًا لدوره الفاعل في خدمة عموم الشعب.



وقدّم مدير مركز الملك فهد الثقافي شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد رئيس مجلس أمناء المركز، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على متابعته الدؤوبة لأعمال وبرامج المركز وتوجيهاته السديدة التي كان لها بالغ الأثر في تكثيف برامجه وتنوعها بما يخدم عموم مكونات الشعب البوسني والدول المجاورة له، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة عزها ورخاءها واستقرارها في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.



ويعدّ مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد؛ من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة دول البلقان، وقد افتتحه خادم الحرمين الشريفين، ورئيس البوسنة والهرسك السابق "علي عزت بيقوفيتش" في عام 2006م، ويضم عددًا من المرافق، من أهمها الجامع الذي يتسع لأكثر من 5000 مصلٍّ، إلى جانب قاعات محاضرات ومكتبة علمية كبيرة، وصالات رياضية، ووحدة للحاسب الآلي، ومعامل لتعليم اللغة العربية، ويتبع للمركز فصولٌ لتعليم اللغة العربية في مدن "موستار" و"ترافينيك".