"التصلب اللويحي" مرض يُسببه "التكييف البارد" والوراثة وتصاب به النساء أكثر

المطيري: أشعر بشحنات كهربائية في جسمي.. والقحطاني يؤكد: مرض مناعي

هو مرض غير معروف على نطاق واسع في المجتمع رغم ارتفاع عدد المصابين به إلى أكثر من 10 آلاف مصاب في السعودية؛ بحسب الأرقام الرسمية الصادرة من وزارة الصحة؛ فما هو هذا المرض؟ وما هي أعراضه؟ وكيف يمكن التعامل معه؟ وما هي طرق تشخيصه وعلاجه؟

يقول أحد المصابين بمرض "التصلب اللويحي" المواطن عبدالهادي المطيري لـ"سبق": أنا مصاب به منذ 14 عامًا، وفي البداية لم أكن أعلم ما أصابني؛ فقد كانت تأتيني شحنات كهربائية في أطراف جسمي، على شكل لسعات مفاجأة تصدمني، وكأنني صعقت بالكهرباء، ولا أعلم سببًا لها. في أول الأمر كانت تصيبني في يدي اليمنى، ولم أعد أشعر بأي إحساس فيها، ومع الأسف كنت أهملها لأيام حتى يعود لي الإحساس في يدي مرة أخرى وتكون طبيعية، ورغم تكرار هذه الأعراض لعدة أيام لم أذهب للطبيب للعلاج، وفي أحيان كثيرة كنت لا أشعر بأن قدمي اليمني مرتبطة بجسمي، وأسحبها سحبًا، ولا أشعر بجسمي كله، أنام في الليل بحالة وأصبح وأنا في حالة أخرى، لا أشعر ببعض أطرافي.. لقد غيّر المرض حياتي، كنت ألعب كرة القدم وأمارس الرياضة؛ فقدت حاليًا القدرة على الحركة إلا بكرسي متحرك، واستعنت بسائق خاص لمشاويري".

ويشير "المطيري" إلى أن علاج مرض "التصلب اللويحي" مكلّف جدًّا؛ فحتى الآن خسر أكثر من 500 ألف ريال خلال هذه السنوات، ويحتاج للعلاج الطبيعي؛ لكن المستشفيات المحلية والعيادات التخصصية لا تقدمه.

وفي ذات السياق، يقول أستاذ واستشاري طب الأعصاب الدكتور مانع القحطاني لـ"سبق": "التصلب اللويحي أو المتعدد، هو خلل في المناعة الداخلية للجسم، ونوع من الالتهابات يصيب الجهاز العصبي، ويجعل المناعة تهاجم الخلايا البيضاء الداخلية في الجسم، وهو مرض خطير يؤثر في الجهاز العصبي بشكل عام، ويعيق الاتصال بين المخ وأعضاء الجسم الأخرى، ويؤدي إلى إبطاء وعزل الإشارات العصبية الكهربائية المرسلة بين الدماغ وجسم الإنسان؛ وبالتالي يسبب ظهور أعراض المرض المتمثلة في حدوث اضطرابات بصرية، وضعف في العضلات، واختلال في التوازن، إضافة إلى حدوث مشاكل في الأحاسيس والتفكير والذاكرة".

ووفقًا لجمعية "أرفى" للتصلب المتعدد، وجمعية "ساعد" لمرضى التصلب العصبي؛ فإن الفيروس المسبب للمرض يُحدث تدميرًا لما يسمى "مايلين"، وهو العازل الواقي المغلف للألياف العصبية؛ مما يعيق التواصل بين المخ والنخاع الشوكي والعصب البصري؛ مؤديًا لظهور أعراض المرض مثل الإعاقة، وخاصة عند الشباب.. والمرض قد يكون موجودًا لفترة طويلة قبل ظهور الأعراض، وتدمير الأعصاب غير قابل للإصلاح، ولا يوجد علاج نهائي.

وترى الجمعيتان أن مجتمعنا يعاني غياب الوعي عن هذا المرض، وعدم توفير العوامل المساعدة لتمكين مرضى التصلب العصبي من التعايش بسهولة مع المرض،

وتؤكد الدراسات الحديثة أن المرض يحدث بسبب الاستعداد الوراثي، وبرودة الجو الزائدة، والبيئة التي يعيش فيها الإنسان؛ وهو يصيب 30 من كل 100 ألف شخص بالسعودية حاليًا، وينتشر في النساء أكثر من الرجال؛ وخاصة في العقد الثاني إلى الخامس من العمر، وهو يتضاعف حوالى 4 مرات بشكل مقلق؛ لعدم دقة التشخيص في أحيان كثيرة، وعدم توفر المختصين والأجهزة الطبية الحديثة، وعوامل بيئية أخرى، ويُعزَى التزايد الملحوظ في الإصابة بالمرض بالسعودية حاليًا إلى دقة التشخيص، وزيادة عدد السكان الشباب، وتكييف الهواء "البارد" وعوامل أخرى خارجية كيمياوية أو بيولوجية.

الجدير بالذكر أن من أعراض التصلب اللويحي، انعدامُ الإحساس والشعور بالضعف في الأطراف، وفقدان جزئي أو كلي في رؤية العينين، وأوجاع وحكة في أجزاء مختلفة من الجسم، والإحساس بما يشبه ضربة كهربائية لدى تحريك الرأس حركات معينة، وفقدان التوازن أثناء المشي. وتظهر أحيانًا هجمات المرض بعد التعرض لحرارة الشمس أو عند الاستحمام بالماء الساخن، أو التعرض للهواء الساخن.