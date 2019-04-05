مختص يحذّر من السفر برًّا في مثلث "الرياض- الشرقية- الكويت"

بسبب توقّع هطول أمطار وتساقط برد حتى ساعة متأخرة اليوم

نصح مختص في الطقس بعدم السفر برًّا بين ثلاث مناطق حتى ساعة متأخرة من اليوم، وهي "الرياض، والشرقية، ودولة الكويت"؛ وذلك بسبب التقلبات الجوية واحتمال هطول أمطار وتساقط البرد.

وقال المختص زياد الجهني: مثلث الكويت والرياض والشرقية تنشط فيه الآن عناصر تكاثف السحب الغزيرة المحملة بحبات البرد؛ لذلك يُنصح بعدم السفر برًّا بين هذه المناطق حتى آخر ساعات الليل.

وأضاف: ‏بدأت ذروة الحالة الممطرة فعليًّا على المنطقة الوسطى والرياض وجنوبها وكذلك شمال الشرقية، وتتصاعد غزارتها وشدتها خلال الساعات القادمة.

وأشار خبراء طقس إلى أن النماذج العالمية تتوقع أمطارًا واسعة النطاق على المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي توصف بالغزيرة، ومن المتوقع حالات خصب وأمطار فوق المعدل على نطاق واسع من المملكة ودول الخليج العربي "الكويت، والبحرين، والإمارات، وعمان"؛ وذلك بحسب ما كشفته نماذج طقسية عالمية في آخر تحديثاتها.