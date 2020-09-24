لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون تعقد اجتماعها الـ 59

المشاركون بحثوا إيجاد قوة تفاوضية جماعية في الاستيراد والتصدير

عقد وزراء التجارة بدول مجلس التعاون اليوم، اجتماعهم الـ 59 للجنة التعاون التجاري، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بالإمارات العربية المتحدة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، بمشاركة الأمين العام الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.



وناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة التعاون التجاري الهادفة إلى تنمية التبادل التجاري بين دول المجلس وإزالة العقبات التي تعترضها، وتنسيق سياسات الاستيراد والتصدير، إلى جانب إيجاد قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير، والعمل على توحيد القوانين والنظم التجارية لتسهيل حرية ممارسة النشاط التجاري لمواطني دول المجلس .



واستعرض الاجتماع آخر تطورات جهود الدول الأعضاء في مكافحة جائحة كرونا، ومناقشة نتائج لجنة المسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والاقتصاد المعرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى موضوعات التجارة الأخرى ذات الاهتمام المشترك.