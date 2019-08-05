رداً على إلغاء الهند الوضع الخاص لكشمير.. باكستان: القرار غير شرعي وسنتصدى له

أكدت أن الإقليم معترف به دولياً كأرض متنازع عليها

في أول رد فعل لها على قرار الهند، اليوم الاثنين، بإلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، أدانت باكستان الإجراء الهندي، مؤكدة أنه غير شرعي؛ لأن إقليم كشمير معترف به دولياً كأرض متنازع عليها.

وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان أوردته "رويترز" أن إسلام آباد تندد بشدة وترفض الإعلان الصادر من نيودلهي.

وأضافت أنه لا يمكن لأي إجراء أحادي الجانب من الحكومة الهندية أن يغير الوضع المتنازع عليه، وكجزء من هذا النزاع الدولي، ستفعل باكستان كل ما بوسعها للتصدي للإجراءات غير الشرعية.

وأفادت الوزارة بأن باكستان تعيد تأكيدها على التزامها الثابت بقضية كشمير، ودعمها السياسي والدبلوماسي والمعنوي لشعب جامو وكشمير المحتل من أجل التوصل لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.

وألغت الهند في وقت سابق اليوم الوضع الخاص لكشمير في محاولة لدمج المنطقة الوحيدة فيها ذات الأغلبية المسلمة مع باقي البلاد، وفي أكبر تحرك سياسي بالإقليم الواقع عند جبال الهيمالايا منذ قرابة سبعة عقود.