أمانة جدة تستعيد أراضي حكومية تقدّر بنحو 16 ألف متر بنطاق أبرق الرغامة

ضمن جهودها في رصد المخالفات البلدية ومعالجة الظواهر السلبية

استعادت أمانة محافظة جدة أراضي حكومية بمساحة تقدّر بنحو (16) ألف متر مربع بنطاق بلدية أبرق الرغامة، ضمن جهودها الميدانية في رصد المخالفات البلدية ومعالجة الظواهر السلبية على نطاق 19 بلدية فرعية.

وقال رئيس بلدية أبرق الرغامة المهندس خليل الزهراني: الفرق الرقابية في البلدية رصدت عددًا من التعديات داخل نطاق البلدية، وذلك بإنشاء حظائر أغنام مخالفة تسبّبت في إزعاج السكان والتلوث، حيث تمّت إزالة 62 حظيرة مخالفة تمارس نشاطها عشوائياً.

وأكّدت أمانة محافظة جدة استمرار جهودها في رصد ومعالجة الظواهر السلبية، وتعقب المخالفات البلدية والأنشطة التي تمارس أعمال غير مرخصة داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية.

وثمّنت تعاون السكان ومساهمتهم في تحسين الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال برقم البلاغات الموحد 940.