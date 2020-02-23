"المسند": استقرار جوي عام اليوم وغداً رياح وغبار .. هنا تسقط الثلوج

بين عناصر الطقس والمناطق المفتوحة قال: "الجنوبية الدافئة والنشطة" تنشط

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ اليوم، أن يعم الاستقرار الجوي في عناصر الطقس في معظم المناطق.

وأضاف: "وغداً متوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الدافئة والنشطة التي قد تثير #الغبار في المناطق المفتوحة في الشرق والوسط والغرب والجنوب".

وتابع: "متوقع أن تسقط ندف من الثلوج الخفيفة فوق مرتفعات #اللوز مساء الإثنين ويوم الثلاثاء، وعلى مرتفعات #علقان و #الظهر يوم الثلاثاء".