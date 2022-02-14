كورونا.. 76465 إصابة جديدة و54220 بالبرازيل و2131 بمصر و84 بالصين

خلال الساعات الـ24 الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى 12 مليونًا و421126، بعد تسجيل 76465 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى 119977، بعد تسجيل 42 وفاة جديدة.

البرازيل

سجلت البرازيل 54220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و314 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية، إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس بلغت 27479963؛ فيما بلغ مجموع الوفيات 638362.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 2131 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووفاة 57 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس حتى الآن بلغ 454952، من ضمنهم 387700 حالة تم شفاؤها، و23349 حالة وفاة.

الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم، تسجيل 84 إصابة جديدة بكوفيد-19 أمس، ارتفاعًا من 67 حالة في اليوم السابق.

وبذلك يكون بر‭ ‬الصين الرئيسي قد سجل حتى أمس الأحد 107014 إصابة مؤكدة, ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتًا عند 4636.