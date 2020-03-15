أمير حائل ينشئ مركزًا للأزمات ويمنع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي

أكّد أن القرارات احترازية وأن الوضع الصحي بالمملكة مطمئن

وجّه أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد، بإنشاء مركز لإدارة الأزمات لمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا، لمواكبة كل ما يستجدّ حول تطوراته، بلجنة عليا برئاسته ومتابعة نائب أمير المنطقة الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، وبلجنة تنفيذية يرأسها وكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، وتضمّ الجهات ذات العلاقة.



كما وجّه أمير المنطقة بتطبيق منع تقديم الطلبات داخل المطاعم والمقاهي، على أن يُقتصر فيها على تقديم الطلبات الخارجية فقط.



وأهاب بالجميع الالتزام بكل ما صدر من قرارات احترازية؛ حتى لا يتعرض المخالف للمساءلة والعقوبات القانونية.



وأكد أن كل القرارات التي سبقت احترازية، وأن الوضع الصحي للمملكة مطمئن حاليًّا ولله الحمد.