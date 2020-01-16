شاهد.. دراجات نارية بلا لوحات تهدد مرتادي ممشى الشوقية بمكة ومطلب بتدخل فوري

مشاهد التقطتها عدسة مواطن حيث قال: ليست المرة الأولى.. مضايقة وخطر محتوم

طالب مرتادي ممشى الشوقية الواقع على امتداد شارع إبراهيم العنقري جنوب مكة المكرمة، الجهات المختصة، ضرورة الحد من ظاهرة تجوّل أصحاب الدراجات النارية في الممشى، دون أدنى مسؤولية للممشى الذي وُضِع لممارسة رياضة المشي دون غيرها.

ورصدت عدسة المواطن فواز الحربي من سكان حي الشوقية بمكة المكرمة، لحظة تجمع عدد من أصحاب الدراجات النارية في الممشى، مساء أمس، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تضايقهم تلك "الدبابات" ما تشكل خطراً محتوماً على مرتادي الممشى.

ولفت "الحربي"، في شكوى تلقّتها "سبق"، إلى أن انتشار أصحاب الدرجات النارية في الممشى المخصص لرياضة المشي، أصبحت ظاهرة تتكرر يومياً لممارسة هواياتهم في الممشى دون أدنى مسؤولية.

وطالب الجهات المختصة بضرورة الوقوف على معاناتهم على وجه السرعة، ومصادرة تلك الدراجات ومعاقبة أصحابها، لافتاً إلى أن تلك الدراجات النارية لا تحمل لوحات؛ في إشارة أنها لو تسببت في حوادث دهس قد يصعب الوصول إليها.