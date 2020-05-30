متعافو كورونا في المملكة يقتربون من 60 ألفاً

بعد أن أعلنت "الصحة" عن 1870 حالة تعافٍ جديدة

يقترب عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية، من حاجز الـ60 ألف شخص، حيث بلغ إجمالي حالات التعافي حتى اليوم 58883 حالة.

وتواصل المملكة تسجيل أرقام قياسية في عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، ووصل إجمالي عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 58883 حالة حتى الآن.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 1870 حالة تعافٍ جديدة.