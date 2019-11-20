"اتحاد السيارات" يعقد مؤتمرًا لتقديم الفريق السعودي المشارك في "الفورميلا إي"

تستضيف المملكة أولى وثاني جولاتها من 22 إلى 24 نوفمبر الجاري بالدرعية

عقد الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمدينة الرياض, قدم خلاله الأعضاء الجدد بالفريق السعودي المشارك في الفورميلا إي، لوسائل الإعلام المختلفة، والذي يتكون من الكابتن فهد القصيبي والكابتن مشهور بالحجيلة .

وتفصيلاً، جاء ذلك بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بمشاركة المهندس أنيــس عبدالجليل جمجوم، الرئيس التنفيذي لشركة محمد يوسف ناغي للسيارات, الوكيل المعتمد لسيارات جاكوار لاند روڤر بالمملكة - الراعي الرسمي للفريق السعودي للسيارات.

واستعرض الاتحاد برنامج الفريق في مشاركته الثانية من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY لسيارات جاكوار الكهربائية التي تمتد لعشر جولات ضمن فعاليات بطولة "إيه بي بي فورميلا إي" التي تستضيف المملكة أولى وثاني جولاتها خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر 2019 بمنطقة الدرعية التاريخية بدعم من الهيئة العامة للرياضة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات.

وفي هذا الصدد، أوضح الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، في الكلمة التي ألقاها أن النتائج الإيجابية اللافتة للفريق في المشاركة الأولى شجعتنا للاستمرار في دعم مسيرة الفريق للموسم الثاني وإعطاء الفرصة لاختيار أبطال جدد لقيادة الفريق وتم اختيار كلٍ من فهد القصيبي لخبرته وموهبته، إضافة إلى نتائجه الجيدة في المشاركات السابقة له ولتحقيقه المركز الأول في عدة مناسبات بينما جاء اختيار الكابتن مشهور بالحجيلة لكونه أفضل بطل صاعد موهوب يملك إمكانات ليكون بطلاً في المستقبل .

وأضاف: "أن من أهم أهداف الفريق إبراز الصورة الحقيقية لقدرات وإمكانات المواهب السعودية والمنافسة على لقب البطولة ورفع اسم المملكة في المحافل الدولية".

ومن جهة أخرى، ذكر المهندس أنيــس عبدالجليل جمجوم، أن ما قدمه الفريق في الموسم الأول لمشاركته بهذه البطولة العالمية شجعنا لنجدد المساهمة بجانب الهيئة العامة للرياضة في رعاية برنامج الفريق وبناء جيل طموح من الشباب يرفع اسم الوطن عاليًا بالمحافل الرياضية الدولية في هذه البطولة المميزة ونحن سعداء جدًا أن نكون راعيًا رسميًا له بإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، لأننا نعد هذه الخطوة استكمالاً لإستراتيجيتنا وبرامجنا بدعم المجتمع بشكل عام والشباب السعودي بشكل خاص تنفيذًا لطموحات رؤية المملكة 2030".

وعبّر الكابتن فهد القصيبي بدوره عن سعادته باختياره في فريق السعودية للسباقات، مؤكدًا أنه سيعمل بكل جد لإثبات جدارته وجدارة الفريق واستكمال النتائج الإيجابية التي حققت في الموسم الأول وتشريف اسم المملكة العربية السعودية في المحافل العالمية.

وأكد الكابتن مشهور بالحجيلة أن مشاركة المملكة في بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ستكون بداية لانطلاقته نحو العالمية شاكرًا الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات على إعطائه الفرصة، وبخاصة أن البطولة مكونة من 10 سباقات ستُقام في 8 مدن مختلفة حول العالم.





وتم خلال حفل التقديم الكشف عن سيارة الفريق المشاركة بالموسم الجديد 2019-2020 وهي من طراز Jaguar I-Pace ذات دفع رباعي، وتعمل بمحركات كهربائية تولد طاقة بقوة (400 حصان) وبعزم (700 نيوتن متر) ، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة وبنظام تعليق ومكابح رياضية.