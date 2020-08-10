"الصحة العالمية" تدعو إلى مكافحة الموجات الجديدة لـ"كورونا"

أشارت إلى أن الوباء ليس له أنماط موسمية

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إلى مكافحة الموجات الجديدة من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الوباء لم تظهر له أنماط موسمية.

وذكر رئيس برنامج الطوارئ بالمنظمة مايكل راين، أنه يتعين على غرب أوروبا ومناطق أخرى التعامل بسرعة مع موجات التفشي الجديدة.

وتفيد إحصاءات "رويترز" بأن أكثر من 19.92 مليون شخص على مستوى العالم أصيبوا بالمرض، الذي أودى بحياة نحو 729.883 شخصاً.