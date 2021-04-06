إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان تنفذ أكثر من 50 دورة

لرفع مستوى الكفاءة بالمنشآت الصحية

أنهت إدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان، دوراتها التدريبية للربع الأول من العام 2021 م والبالغ عددها أكثر من 50 دورة تدريبية إدارية وفنية حضورية وعن بعد، وذلك بحضور مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للموارد البشرية محمد بن غازي الشيباني.

واستهدفت الدورات الكادر الإداري والفني والصحي لرفع مستوى كفاءتهم بالمنشآت الصحية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 شارك فيها أكثر من 3000 متدرب ومتدربة.

وأكد مساعد مدير عام الشؤون الصحية بجازان للموارد البشرية محمد بن غازي الشيباني، أن هذه الدورات التدريبية نفذت بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة المتمثلة في أهمية التخطيط والعمل على المؤشرات وكيفية وضع الأهداف والشعور بالمسؤولية والوعي بالمتغيرات واتباع وتطبيق المفاهيم المنهجية الصحيحة لتحقيق رؤية 2030 حسب توجيهات مدير عام صحة جازان عبدالرحمن بن دبي الحربي.

وأضاف "الشيباني": "هذه الدورات التدريبية نفذت ضمن سلسلة من الدورات التدريبية التي تقدمها صحة جازان لمنسوبيها على أيدي نخبة من المتخصصين والخبراء في شتى المجالات".

من جانبه ذكر مدير الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة جازان الدكتور إبراهيم النعمي، أن هذه الدورات تأتي تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 في تطوير الكوادر البشرية لتحقيق أهداف المنشأة الصحية وتحقيق أعلى درجات السلامة ومنع الأخطاء الطبية والتميز في تقديم الخدمة الصحيحة.

وأضاف "النعمي": "ذلك يأتي إيماناً من صحة جازان بأن الاستمرار في الأداء المتميز للموظفين لا يكون إلا بالتدريب المستمر لذلك عكفت صحة جازان على رسم الخطط المستقبلية للاستمرار في التدريب، لضمان المخرجات الصحيحة والتي تنعكس إيجابياً على أداء الموظفين والموظفات الفنيين والإداريين بالإضافة لحرصها على استقطاب كوكبة مميزة من المدربين المحترفين الذين صنعوا الفرق بأدائهم المميز والرائع، ولاتزال صحة جازان مستمرة في تنفيذ الدورات بتوجيهات من مدير عام الشؤون الصحية عبدالرحمن دبي الحربي وجميع مساعديه إيماناً منهم بأن التدريب والتطوير هو طريق النجاح والتميز في تقديم الخدمة".