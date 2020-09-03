تفاعلاً مع "سبق".. إصلاح ماسورة شبكة مياه ظلم في أقل من 24 ساعة

بعد توقف استمر 6 أيام

تفاعلت الجهات المعنية مع التقرير الذي نشرته "سبق" مساء أمس وتضمن مناشدة سكان مركز ظلم التابع لمنطقة مكة المكرمة، للتدخل ومعالجة أزمة المياه التي بدأت تعانيها المنطقة بعد تعرض الماسورة الرئيسة للمياه للكسر خلال أعمال حفريات قام بها أحد مقاولي شركة الكهرباء.

الجهات المعنية ممثلة في شركة الصيانة والتشغيل للمياه ومقاول الكهرباء وبمتابعة جهات حكومية، قامت بإصلاح الكسر.

وأكد المشرف على مشروع مياه ظلم التابع لشركة الوجنا للصيانة والتشغيل عبدالله مثقال العتيبي بأنه وبعد إصلاح الكسر سيتم استنئاف ضخ المياه في الشبكة ابتداء من يوم غد الجمعة إن شاءالله.

يشار إلى أن الكسر تسبب في توقف عمل شبكة المياه منذ نحو 6 أيام، ونشرت "سبق" أمس تقريراً مصوراً تفاعلت معه الجهات المعنية وتمت معالجة الأزمة.