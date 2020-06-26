الإمارات تسجل 410 إصابات جديدة بكورونا

رصد حالتَيْ وفاة يرفع العدد الإجمالي إلى 310

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 410 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" من جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن جميعها حالات مستقرّة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 46.973 حالة.



وأشارت الوزارة إلى وفاة مصابَيْن اثنين، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 310 حالات.



وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيُّد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانًا لصحة وسلامة الجميع.



وأعلنت الوزارة عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقّيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 35.469 حالة.