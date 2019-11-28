حادث مروري بـ"فريشة الأفلاج" يسفر عن وفاة 4 نساء

المحافظ ووكيله تقدما المصلين على الضحايا ظهر اليوم

تسبب حادث مروري وقع مساء أمس بين مركبتين "هونداي ونيسان غمارتين" على طريق "الفريشة" في وفاة وإصابة ستة أشخاص.

ولا يعتبر هذا الحادث هو الأول على ذلك الطريق الذي شهد سلسلة من الحوادث راحت ضحيتها العديد من الأرواح البريئة.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى الأفلاج مساء أمس الأربعاء ست حالات منها أربع نساء متوفيات، ورجلين مصابين إصابات متفاوتة.

وتقدم محافظ الأفلاج تركي الهزاني ووكيل المحافظة عبدالله العتيبي، ظهر اليوم الخميس، الصلاة على المتوفيات الأربع.

ويطالب عدد من الأهالي بمعالجة خطورة طريق "الفريشة" الذي يشهد وقوع الكثير من الحوادث الدامية، مناشدين تنفيذ الازدواجية وتوفير كل وسائل السلامة؛ نظراً لكونه الشريان الرئيس لعدد من المراكز والهجر شمال غربي المحافظة ويعبره يومياً عشرات الطلاب والطالبات والعديد من الموظفين والأهالي.