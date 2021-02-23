النصر يستعيد توازنه ويحسم الديربي لمصلحته على حساب الهلال

حسم النصر مواجهة الدربي لمصلحته وحقق فوزاً صعباً على غريمه التقليدي الهلال بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض في إطار مباريات الجولة 20 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة نجح النصر في استعادة توازنه وتحقيق فوزه الأول بعد هزيمتين متتاليتين في الجولتين الأخيرتين ليرفع رصيده إلى 28 نقطة بالمركز الثامن بينما تجمد رصيد الهلال عند 36 نقطة بالمركز الثاني.

شكل الهلال خطورة على مرمى النصر منذ اللحظات الأولى لانطلاق المباراة حيث أظهر الفريق رغبة واضحة في تسجيل هدف مبكر حينما توغل البيروفي كاريلو من الرواق الأيمن داخل منطقة الجزاء لكنه تأخر في التسديد لينقض عليه الدفاع ويبعد الخطر (2)، بعدها مرر ياسر الشهراني كرة بينية داخل منطقة العمليات إلى الأرجنتيني لوسيانو فيتو الذي سددها قوية كان لها برادلي جونز بالمرصاد (5).

بعدها غوميز أضاع فرصة التقدم لفريقه عندما عكس كاريلو كرة عرضية مثالية خلف المدافعين إلى النجم الفرنسي وبرغم غياب الرقابة الدفاعية عنه تسرع في تسديد الكرة لتمر بجوار القائم إلى خارج الشباك فرصة حبست الأنفاس (13).

رد النصر كان حاسماً ومن أول تهديد حقيقي نجح في التسجيل عبر الأرجنتيني بيتي مارتينيز الذي كسر مصيدة التسلل إثر تمريرة مميزة من بيتروس وضعته خلف المدافعين بمواجهة المرمى ليهيئها لنفسه ويسددها أرضية زاحفة في الشباك معلنة أول أهداف اللقاء عند الدقيقة (21).

ورغم المحاولات المتكررة من الهلال للتعديل إلا أن الخطورة غابت عن المرمى باستثناء عرضية لوسيانو فيتو التي أبعدها عبدالإله العمري ببراعة لركلة ركنية بينما اعتمد فريق النصر على امتصاص حماس منافسه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

دخل النصر الشوط الثاني بأسلوب مغاير للشوط الأول حيث بادر لاعبوه للهجوم بالضغط على الضيوف في الدقائق الأولى لكن دفاع الهلال والحارس كانوا في الموعد بحرمان أصحاب الضيافة من هدف مؤكد حين توغل رائد الغامدي داخل منطقة الجزاء بفاصل مهاري مميز واجه على إثره الحارس عبدالله المعيوف لكن الأخير أنقذ الموقف بمساعدة من علي البليهي (51).

بدأ الوقت يداهم الهلال فدفع المدير الفني المؤقت البرازيلي روجيرو ميكالي باللاعبين عبدالله الحمدان والإيطالي جيوفينكو بدلاً من الأرجنتيني لوسيانو فيتو وناصر الدوسري لتنشيط خط المقدمة وزيادة الفاعلية الهجومية لكن محاولاته لم تأت بجديد نتيجة الإحكام الدفاعي المنظم للاعبي النصر.

ولم يشهد الشوط بعد ذلك شيئاً يستحق الذكر باستثناء محاولة خطيرة من الأرجنتيني بيبي مارتنيز الذي صوب ركلة حرة مباشرة من على مشارف منطقة الجزاء تألق حامي عرين الضيوف بالتصدي للكرة بالدقيقة (89).



ولم يحدث الفريقان شيئاً يذكر فيما تبقى من دقائق المباراة ليطلق الحكم الأورغواياني إستيبان أوستوجيتش صافرته معلناً نهاية المباراة بعد 6 دقائق فقط من الوقت البديل.